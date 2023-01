Thais LEBOISSELIER

De formation initiale ingénieur, jai commencé à travailler dans le domaine technique dysfonctionnel.



Puis je me suis formée à toutes les pratiques thérapeutiques que je propose aujourd'hui. Je suis donc Sophrologue, Réflexologue, Praticienne en Réflexes archaïques : plusieurs pratiques psychocorporelles complémentaires (alliance du corps et de l'esprit) aussi bien en cabinet qu'en entreprise.



Je suis également formatrice en école d'ingénieur et grandes écoles, en management des performances et gestion du stress.