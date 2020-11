Thamer HADDAD

Titulaire dun diplôme dingénieur en mécatronique, (avec la mention Bien) et 2 éme de la promotion 2013, de l'Ecole Supérieure de technologie et dinformatique et ayant 7 ans d'éxperience

Depuis janvier 2014 jusquau avril 2015, jai été recruté pour le poste dIngénieur Méthodes au sein de MST (groupe Mista : industrie automobile).

Depuis mai 2015 Jusquau décembre 2017, MST (groupe Mista : industrie automobile) mont confié le poste dingénieur qualité (Production/client).

Janvier 2018 Jusquau décembre 2018, Jai été recruté a Lacroix electronics Tunisie (industrie automobile) en tant quun ingénieur qualité (Projet/Production) et finallement A partie de Janvier 2019, jai été recruté a Enginov en tant que Consultant Ingénieur qualité fournisseurs chez Safan seats France (industrie aéronautique).



Outil : AMDEC, KOSU, PSQ.

Maitrise PDCA

Formation en plasturgie.

Langues : Arabe : langue maternelle.

Français : courant et professionnel.

Anglais : courant et professionnel

Allemand : connaissances scolaires