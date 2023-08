Theophile RATEL

Convaincu de l'importance du collectif dans la réussite et l'atteinte des objectifs, mon approche de travail s'organise autour d'un management quotidien basé sur le terrain.



Avec la transparence comme fil directeur, j'apporte au travers de mes décisions managériales l'autonomie et la responsabilité aux membres de mon équipe afin que chacun trouve son équilibre dans le collectif.



Veritable prometteur de la démarche de l'amelioration continue, chaque nouvelle situation est source de remise en cause et d'apprentissage.



Mes compétences :

AMDE/FMEA

SolidWorks

Gestion de projet

SAP (PP)

Management

Amélioration continue

Industrialisation

Lean