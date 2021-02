Therese HASSEVELDT

La fonction d'assistante de direction me permet d'être autonome, à l'écoute, de m'adapter aux imprévus. Forte de cette expérience et du professionnalisme acquis durant ces années, pour accompagner, m'enrichir, partager, je forme des collaborateurs de mon magasin ou de magasins de la région.

Suite à la démarche Créative Attitude, j'ai décidé d'en être l'ambassadrice pour mon magasin, cette mission m'offre la possibilité de fédérer le plus grand nombre de collaborateurs à déposer des idées, des projets.



Mes compétences :

Accompagner

Formatrice

Créatif et rigoureuse

Rencontrer

Marketing

Apprendre et m'enrichir

Autonomie professionnelle

Ecoute client

Autonomie et sens de l'adaptation