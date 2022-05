Thi Ha PHAM

Titulaire d’une Licence d’Anglais et d'un Master en Management et Organisation des services du Tourisme Sportif. Actuellement, je cherche une entreprise capable de m’accueillir dans une formation en alternance de « Communication digitale et développement du Web » pour la rentrée de 2017/2018.



Je possède de l’expérience au sein de l’évènementiel et du service clientèle associant sport et/ou loisirs sportifs et tourisme et des connaissances de base de la communication et du webmarketing.



Grâce à un projet universitaire de groupe, j’ai mis en œuvre le benchmarketing sur le développement du webmarketing d’une station de ski. J’ai également participé à l’organisation d’une journée des métiers en tant que membre du pôle communication presse. Mes stages en organisation et management des services du tourisme m’ont aussi permis de développer mes connaissances du milieu professionnel, ma capacité d’analyse et de réflexion afin de trouver des solutions adaptées à chaque problème de communication.



Passionnée, avec une bonne maîtrise de l'outil informatique, et à l'aise avec les technologies de l'information et de la communication en général, je suis prête à fournir un effort soutenu tout au long de ma mission.



La connaissance de plusieurs cultures a renforcé mes capacités d’adaptation, d’autonomie, mon sens du contact et de l'accueil, mon esprit commercial et débrouillard, d’initiative, d’organisation et d’anticipation. J’ai un bon niveau d’expression, tant en français qu’en anglais.



N'hésitez pas de me contacter si vous désirez qu'on puisse mettre en place pour que vous puissiez tester mes compétences.



Mes compétences :

Management

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Traduction anglais français

Travail en équipe

Sens de l'initiative

Webmarketing

Créativité

Logistique

Communication événementielle

Stratégie digitale

Marketing stratégique

Evénementiel

Gestion de la relation client

Montage vidéo