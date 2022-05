Thi Ha PHAM

Titulaire d’un master en « Finance de marchés et analyse des risques » à l’Université de Montpellier, j’ai obtenu tout récemment une qualification professionnelle (bac +2) de « Gestionnaire de Paie », délivrée par l’École supérieure de commerce, de communication et de gestion (ESCCOM) d’Istres.

Organisée, discrète, rigoureuse, motivée, dynamique, curieuse et dotée d'une grande capacité d’adaptation, je suis en mesure de gérer de nombreuses tâches relatives à la gestion de paie et de comptabilité.