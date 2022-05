Mes compétences :

Sphinx et base de données

HTML CSS PHP XML PHOTOSHOP DREAMWEAVER EMAILI

Microsoft office

Recherche documentaire

Analyse financière

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

Fiscalité

Audit

Comptabilité

Analyse des charges

Visual Basic for Applications/ VBA

Élaboration et suivi des budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Tableau croisé dynamique