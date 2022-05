Thi Lan Huong JOALLAND

Diplômée de Master Management des Entreprises et Institutions du Tourisme et des Loisirs, j'ai cumulé 10 ans d'expérience dans le domaine du tourisme. Je suis trilingue français-anglais-vietnamien.



Nombreux voyages ont été effectués : Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Inde, Crète, Laos, Cambodge et France, Russie ainsi qu'une expatriation d'un an et demi au Sri Lanka.



Mes compétences :

Asie

Hotel

Hôtellerie

Management

Réceptionniste

Tourisme

Voyage