Thi Linh Ha DAO

Service structure :

 Conception et réalisation de la structure en BETON ARMEE, charpente métallique, charpente bois ;

 Diagnostic et expertise technique

 Réhabilitation de l’existant.



MISSION BET- MAITRISE D’ŒUVRE :

- Réponse aux concours avec l’équipe d’architecte et des autres partenaires, et avec l’entreprise (PPP)

- Remises d'offres monopole structure.

- Etude de faisabilité, d’avant projet sommaire(APS), d’avant projet détaillé(APD), de dossier consultation de l’entreprise (DCE), de l’étude d’exécution (EXE) en participant aux relations avec le client et les partenaires de la MOE pendant toutes les phases du projet.

- Supervision de l'élaboration des pièces graphiques

- Etablissement des pièces écrites, descriptif technique , CCTP, DPGF

- Mètré / Estimation du projet

- Analyse des offres (ACT), loi MOP

- Visa et suivi des études d'exécution



 Formation, accompagnement des stagiaires, des ingénieurs en derniere année

 Animatrice de l’équipe .