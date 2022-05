Thi-Mai-Anh NGUYEN

Jeune diplômée d’un Master 2 Finance – spécialité Banque et Bourse à IAE Lyon, je recherche un premier emploi dans le secteur de la banque/ Société d’affacturage /Assurance / Autres institutions financières en France.



Je souhaite débuter ma carrière en tant qu' Assistante Chargée Clientèle Entreprises ou Back-Middle Office..



Diplômée d'une licence en économie et d'un master en finance, j'ai acquis les notions théoriques managériales et de fonctionnement d'une entreprise. De plus, mes expériences professionnelles m'ont permis de m'immerger dans plusieurs secteurs très différents, ce qui fait de moi une personne très adaptable. Je suis ainsi dynamique, ordonnée et motivée.



Ayant toujours baigné dans la multiculturalité au cours de mes activités associatives (entrepreneuriat pour l'UEVL- Union des étudiants vietnamiens à Lyon), je cherche à travailler dans un environnement multiculturel et riche en échanges.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail ntma9991@gmail.com ou par téléphone au 06 88 95 19 54.



Mes compétences :

Financement immobilier

Analyse financière

Développement commercial

Finance

Conseil financier

Commerce international

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Suivi clientèle