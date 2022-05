Thi-Ngo-Oanh CHARLES

Jeune Ingénieur dynamique, sérieuse et méthodique avec 4 ans d'expériences cherche un poste d'Ingénieur Qualité et Amélioration Continue.



A travers la réalisation de mes missions, j'ai su développer un sens de l'analyse ainsi qu'assimiler des techniques pour traiter efficace des problèmes dans les délais impartis. Ceci me permettra d'être rapidement opérationnelle, et d'apporter une valeur ajoutée e appliquant ces acquis au sein de votre entité.



Si mon profil vous s'intéresse,

Contact : luong.thingooanh@laposte.net



Disponible immédiatement.



BIEN A VOUS !



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Lean management

Lean Sigma

QHSE

Gestion de production

Coaching

QRCI , 8D , 5 WHY......