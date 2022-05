Thi Pho DOAN

Diplômée d'un M2 Sensoriel et Innovation en agroalimentaire, je suis actuellement co-conceptrice et webmaster des projets de bolgourmand.com : un site de recettes asiatiques (recette-asiatique.com), et d'une boutique en ligne de kits de cuisine asiatique (boxbolgourmand.com).



Ma formation m'a apporté le goût de l'innovation et l'importance de l'utilisateur final. Mes différents projets ont permis de mettre en pratique ces compétences : la création d’un produit, les enquêtes consommateurs, le test de produit et son amélioration, l’identité visuelle…

De plus, j’ai acquis des compétences complémentaires : la mise en place d’un site de recettes à partir du CMS Wordpress ainsi qu'un e-commerce avec le SAAS Wizishop, les retouches photos, la rédaction des articles pour un référencement SEO et les techniques de web marketing SEA et SMO.



Mon intérêt se porte à ce jour sur ma montée en compétence dans le domaine du numérique et plus particulièrement l’expérience utilisateur (UX).









Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyse sensorielle

Biologie

Design

Marketing

Santé

Statistiques

Statistiques descriptives

Tests consommateurs