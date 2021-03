Profil & Compétences clés

Bon niveau en programmation orientée objet, en conception et modélisation des solutions modulaires.

Maîtrise des design patterns, des architectures modernes : architectures orientées services, hexagonales, microservices, domain-driven design, Cloud Native.

Bonne expérience dans les nouvelles technologies et dans les différentes phases du cycle de vie dun projet : conception, spécifications, développement, recette, support.

Bonne connaissance de la démarche DevOps et des outils autour de la forge logicielle (CI/CD).

Bonne expérience dans le cadrage et le chiffrage de projets ainsi que dans lencadrement des équipes de développement.

Grande capacité de résolution de problèmes complexes.

Capacité à travailler en équipe et à partager ses connaissances.

Autonome, organisé, investi et soucieux de la qualité.

Envie constante de progresser.



Compétences Techniques

Plates-formes : Java SE, Java EE, Oracle BRM 7.3

Langages : Java, C, C++, JavaScript, Golang, Shell, Perl, PHP, HTML, XML, SQL, PL/SQL, UML

Frameworks : JAX-RS, Spring, Hibernate, Servlet, JSP, EJB, Swing, Angular 6, Micro, Dropwidzard, JHipster, ...

Serveurs d'application : Tomcat, Glassfish, Apache, Weblogic, JBoss

Bases de données : Oracle, MySQL, SQLServer, PostgreSQL, NoSQL

ETL : Talend Open Studio

GED : Alfresco, Nuxeo, Cincom ECM

Gestion de versions : SVN, CVS, Git

Build : Maven, Gradle, Ant

CI/CD : Jenkins, Artifactory, Nexus, Gitlab, Gogs, Subversion, SonarQube, XL Deploy

Infra : Docker, Rancher, Kubernetes, Helm, Lens, Portainer, Consul, HAProxy, Traefik, Nginx, Virtualbox, VMWare, ...

API Management : Kong, Umbrella

Cloud : Google Cloud Plateforme

Monitoring/Tracing : Grafana, Opentracing, Prometheus, Loki, Jaeger

IoT : Android Things, Raspberry PI, Retropie

OS : Windows, Unix, Linux, Mac OS

Autres outils : Eclipse, IntelliJ, Swagger, SoapUI