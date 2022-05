Thi Quynh Hoa VU

Étudiante en troisième année en chimie moléculaire. Compétence pour des appareils d'analyses et de synthèses. Notion de génie chimique (apte pour les application à l'industrie).



Vis associative :

Collecte de fond pour un voyage solidaire au Maroc (vente et organisation). Projet écologique avec le Conseil général. Réalisation de chantier dans le secteur du bâtiment (isolation). Fabrication de four a économie de bois et séchoir de fruits.



Travaux saisonnier : Domaine nettoyage/propreté.



Objectif :

Recherche une entreprise pour une licence professionnelle en alternance.

Domaine souhaité : Chimie Cosmétique, parfumerie, chimie. Administration et gestion des entreprises dans la cosmétique, parfumerie, chimie.



Mon meilleur atout ?! C'est surement mon dynamisme et mon envie ! Alors venez consultez nombreux !