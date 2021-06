Kévin TROUET

Je sollicite un emploi dans le secteur informatique, où tous autres métiers qui me permettraient de subvenir à mes besoins financier.



Je suis joignable : 24H/24H, 7j/7j, de jour comme de nuit, qu'il vente; qu'il pleuve ou qu'il neige, que les température soit +40°© à -10°©.



Bien à vous... Et bonne lecture.



mes quelques, années dexpériences professionnelles en informatique, mont permis de me former sur les bases des connaissances à avoir pour ce métier, par la suite de toutes ses années passé à travailler dans d'autre secteur d'activité n'en reste pas moins que j'ai toujours fait en sorte à rester à la page de lévolution de l'informatique, apprendre rapidement à me servir d'un logiciel, etc, etc.



pour le reste je suis un fonceur curieux et ambitieux !

.



PS: je dispose d'un permis de conduire,



Forcément j'ai une tendance à vouloir travailler dans l'informatique, qui est ma passion première, mais je ne rechigne pas à mettre les mains dans tous autres types de métiers, même si je ne maîtrise pas forcément, le dit travail à effectuer, mais j'ai un grand sens d'adaptation et de polyvalence qui me permettrons d'apprendre rapidement le travail à effectuer, pour ne pas être un poids à l'entreprise mais un investissement sur le long terme, pour une évolution, ainsi que de permettre un bénéfice sur la durée que la rapidité, car je c'est que c'est pas facile de ce décider.



Je suis conscient que sa peu faire chuter une entreprise si elle n'a pas fait le bon choix, une sorte de quitte ou double, soit l'entreprise à l'ambition de faire un investissement sur un profil pour monter crescendo et ce voir faire un bénéfice bien plus constructif que si l'entreprise préfère prendre un profil qui soit direct bon dans les tâches demander mais n'évolue pas et limite stagne en restant sur ses acquis (ce qui pour moi est un mauvais choix).



cordialement à vous, et merci d'avoir eut le courage et la patience de me lire jusqu'au bout.



M. TROUET Kévin





PS: je suis prêt à me déplacer voir habiter à l'étranger mais que dans des pays où le développement technologiques et développer.



Le reste je pense que ça se fera en entretient d'embauche, ou si vous avez des question à me poser.



Mes compétences :

Informatique

Technicien

Polyvalent

Nouvelles technologies