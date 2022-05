Thi Quynh Huong TRAN

Actuellement; jeune diplômée en Master 2 Carrières Bancaires et Financières à l’Université de Rennes 1.

À la rentrée au Vietnam, je suis à la recherche d' un emploi.

Je bénéfice par ailleurs des diverses expériences, actuellement je suis en charge d'une poste de courte durée auprès de l'IFV - Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville. À la fin de cette mission, je voudrais chercher les opportunités de travailler dans les entreprises et établissement francais au VietNam.

Sérieuse, réactive et dotée d’une bonne capacité d’analyse et de la commercialisation et d’une bonne maitrise des outils d’informatiques, soucieuse de me perfectionner, je n'hésites pas d'apprendre et d'essayer pour maintenir une bonne opportunité.



Mes compétences :

Analyse financière

Gestion

Informatique

Visual Basic

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Analyse crédit