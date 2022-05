Thi Thanh Ngoc TRAN

Travaillant en qualité de chargée de production depuis maintenant plus de 6 ans dans la production audiovisuelle, je suis toutes les étapes de la réalisation d'un projet.

Objectif Images produit des films institutionnels pour de grands groupes et institutions mais aussi des documentaires, ce qui m'offre une très grande variété au quotidien.



Je travaille en outre pour une association, Art & Planète, qui se travaille pour le respect de l'environnement et des cultures à travers le monde. Chargée de projets, j'organise les événements de l'association et coordonne ses actions. Là encore, je suis les projets depuis leur balbutiements jusqu'à leur réalisation.



Mes postes m'offrent beaucoup de responsabilités et nécessitent une grande polyvalence : écriture (rédaction des dossiers des projets), recherche graphique (maîtrise de photoshop, indesign) mais aussi communication web (maîtrise de dreamweaver) ou travail de commercial.



Mes compétences :

ASSISTANTE DE DIRECTION

DIRECTION DE PROJETS WEB

Commerciale grands comptes

Management de projets

CHARGÉE DE PRODUCTION

RESPONSABLE POST-PRODUCTION

GESTION DE GRANDS COMPTES