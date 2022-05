Thi Thu Hang VU

Mon parcours particulier de formateur, chercheur, consultant m’a permis de réaliser de nombreuses missions de formation, de recherche et de conseil en management au sein de différentes entreprises vietnamiennes, françaises et franco-vietnamiennes : Hôpital Français de Hanoi, Groupe Big C Vietnam – Groupe Casino, JV pharmaceutique Sanofi Synthélabo Vietnam du groupe Sanofi-Aventis, Société EDELIA du groupe EDF, JV franco-vietnamienne Alcatel Network Systems Vietnam, Proconco, Banque de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, Glauser International Hanoi…

Ainsi, j’ai pu acquérir des connaissances dans différents domaines du management des ressources humaines et de l’organisation comme la conduite des études en organisation/RH, la formation, la mobilisation des ressources humaines, la rémunération, le management des performances individuelle et collective, le management d’équipe, la mobilité internationale, le management interculturel et la conduite du changement. Par ailleurs, j’ai également développé une force de propositions, de coordination auprès des acteurs des lignes du management et notamment de facilitation du bon fonctionnement en milieux multiculturels.



Je souhaite réaliser des missions RH/organisation et management interculturel pour contribuer au développement des synergies, de la mutualisation des pratiques RH et à la mise en œuvre de nouveaux chantiers RH (management des compétences et performances, management de la diversité, universités d'entreprise, conduite du changement, marketing RH...), ce qui permet aux organisations de valoriser les potentiels de leurs salariés et de réaliser leurs objectifs de croissance et d’internationalisation.

De plus, je serai prête à mettre à profit mes compétences et relations personnelles pour accompagner les acteurs cherchant des opportunités d’implantation en Asie comme au Vietnam et en Chine.



Mes compétences :

Conduite du changement

Culture

Culture d'entreprise

Implication

Manager

Marketing

Marketing RH

Mobilité

Mobilité internationale

Motivation

Performance

Rémunération

Ressources humaines