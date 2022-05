Thi Thu Huong VO ÉPOUSE BRACONNIER

Ingénieur d'étude et développent, 8 ans d'expérience, avec des expériences en gestion de projets. Fortes compétences techniques, autonome, dynamique, précision, esprit logique, habitude du travail en équipe, grande capacité d'adaptation, esprit d’ouverture, sens du service, qualités d’écoute. Savoir organiser le travail de manière rigoureuse avec le respect des objectifs fixés.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Oracle

JQuery

Java

NetBeans

HTML

C

MySQL

SVN

CakePHP

XML

Zend framework

Microsoft Office

PHP 5

Eclipse

Ajax

JSON

MATLAB

XSL

Support client

LaTeX

Microsoft SQL Server

Scilab

Fortran

Zend studio

Python

GANTT Project

Linux

Microsoft Windows

SOAP

Jelix

Apache

PhpMyAdmin

C++

Git

Gestion de projet

PostgreSQL

Perl

Support technique

Documentation

CSS

PL/SQL