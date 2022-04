Sylvain LECOMTE

Bonjour,



Passionné par la biologie et les technologies, c'est assez naturellement que je me suis tourné vers le monde du diagnostic In Vitro.



Mes différent postes m'ont conduit à développer une connaissance avancée du domaine tant du point de vue technique que commercial.



Je suis actuellement Chef de Produits chez Theradiag, je travaille avec des clients français et internationaux avec pour objectif d'apporter un service et des produits de qualité.



Mes compétences :

Chef de produit

ELISA

Immunologie

Immunofluorescence

Analyse

Biologie