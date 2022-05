Thi Thu Trang TRAN

Je suis à l'écoute de nouvelle opportunité en tant que Scientifique ou Ingénieur dans R&D pharmaceutique et agroalimentaire.



Titulaire un Doctorat en Sciences de la vie, depuis 6 ans, j’ai managé des projets précliniques dans le domaine des pathologies cardiovasculaires et métaboliques. A travers ces projets, j’ai pu d’acquérir une solide expérience dans la gestion du projet (budget, personnel, timing et organisation) ainsi des expertises dans la recherche préclinique (aspect éthique, modèle animaux, pharmacologie, conception, réalisation et interprétation des études).



De nombreuses années dans la recherche académique, ma thèse à INSERM puis mon premier post-doc à ICAN, j’ai conçu, planifié, exécuté et mené à bien différents projets sur l’homéostasie énergétique, maladies métaboliques en publiant dans différents journaux scientifiques, communiquant dans des congrès nationaux et internationaux.



De plus, depuis 3 ans ayant évolué dans la recherche industrielle (Sanofi puis Danone), j’ai des expériences plus concrètes du management du projet, vision du client et business. En effet, je suis impliquée dans la prévision budgétaire, encadrement et suivie des techniciens, gestion du cahier de charge, des délivrables en délais impartis.



Passionnée de la recherche en physiologie, j’ai un grand souhait de continuer ma carrière dans domaine désordres métaboliques



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille scientifique et stratégique

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Bioinformatique

Expériementation animale

Nutrition

Physiologie