Thi-Thuong LAZREG

Je suis en charge de la gestion des ressources humaines pour notre centre Cesi Nanterre.

- Recruter des femmes et des hommes pour promouvoir notre organisme de formation par leur savoir-être, savoir-faire et leur talent

- Suivre le parcours de ces femmes et ces hommes dans leur évolution et leur carrière professionnelle en les dotant de compétences nouvelles











Mes compétences :

Droit social et du travail

Recrutement

Administration du personnel

Droit du travail

Ressources humaines