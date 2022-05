Thi Thuy TA

Thuy A.V.N. est une boutique en ligne dédiée à la décoration asiatique, spécialiste de l’artisanat du Viêt-Nam où se mélangent artisanat traditionnel et design.



J'ai créé ce site pour vous faire découvrir l’artisanat du Viêt-Nam et partager avec vous les coups de cœur culinaires, musicaux, ainsi que de multiples conseils et informations sur le Viêt-Nam. Venez visiter le site Internet :Array



Mes compétences :

Art

Art de la table

Artisanat

Bois

Décoration

Décoration intérieur