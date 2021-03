*8 ans d'expérience en Achats et pilotage du Marketing de l'Offre, 14 ans de distribution spécialisée (retail)



*Compétences :

-construction de l'Offre en marques propres ou internationales (construction et animation des gammes/collections, pricing)

-construction des plans d'actions commerciales (thèmes, périodes, sélection marques et produits, budgets)

-consultations fournisseurs, négociation des contrats et optimisation des conditions d'achats (produits/services)

-pilotage des budgets d'achats (globaux et par unité) (>16 M €)

-négociation de crise (redressement et liquidation judiciaire)

-management des responsables magasins dans leur gestion des achats/approvisionnements

-gestion des stocks et approvisionnements



*discutons-en! ->thibaud.balmet@wanadoo.fr



Mes compétences :

Pack office: tableaux croisés, recherchesV

SAP (R3), AS 400, Business object, DOTSOFT, CEGID