Thibaud LE NAGARD

Iingénieur (ISMANS) spécialisé en Mécanique et matériaux avec une majeur en génie mécanique et une sous-option optimisation. J'ai des qualifications en calcul de structure linéaire et non linéaire sur des matériaux métalliques ou composite, en analyse modale, en stabilité, etc... Je suis actuellement en poste chez Sogeti High Tech où j'ai pour pour mission de réaliser des calculs mécaniques et les pièces du rotor du nouveau prototype de Airbus Hélicoptère X6.



Mes compétences :

Catia v5

SAMCEF

Microsoft Office

Solidworks

RDM

MicroStation

TopSolid

Solid Edge

Nx

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

CATIA