Thibaud NOLIN

De formation énergéticien, je me suis spécialisé dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables dans le but de travailler sur des solutions énergétiques innovantes, respectueuses des contraintes économiques et environnementales. Grâce à mes expériences, j'ai développé des aptitudes sur l'ensemble de la chaine de gestion de l'énergie électrique depuis la définition de la stratégie d'approvisionnement, la négociation des contrats de fourniture, l'optimisation des consommations jusqu'au développement & exploitation de centrales de production d'électricité (cogénération et photovoltaïque).



« A l'écoute d'opportunités »