Thibaud THIBAUD GASCHIGNARD (GASCHIGNARD)

Bonjour à tous



Aujourd'hui, je suis en mesure de vous apporter à NANTES et à proximité des grandes villes de France :



- des compétences en Marketing opérationnel :

Une réelle envie permanente de création et d'innovation acquise lors de mes 2 ans comme chargé de marketing opérationnel à la Macif-Mutualité. A cette occasion, j'ai créer et conçu en intégralité et autonomie des actions commerciales et analyser leur résultats et créer des outils de travail internes.



- Une expérience solide en Gestion de la Relation Client acquise grâce à mes passages en agence magasins, agences et au CREPS des Pays de la Loire.



- Une personnalité sportive (et donc endurant face à la difficulté), sociale, avec un fort esprit d'équipe et de partage.



Alors, si vous avez envie de me faire confiance et de travailler avec moi sur vos projets marketing, n'hésitez pas à me contacter directement via la messagerie VIADEO ou mon adresse pro thibaud.gaschignard@gmail.com :) !



Cordialement et Sportivement



Thibaud GASCHIGNARD

thibaud.gaschignard@gmail.com