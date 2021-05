Thibauld TOURNEUR

Après plusieurs expériences en tant que responsable de magasin ou d'univers, j'ai décidé de me lancer dans la création d'une entreprise en tant qu'associé. Me voilà donc en pleine phase de création et de lancement de VIP PLUS, site e-commerce autour des stages de pilotage destinés aux particuliers et aux CE.

Je suis aussi directeur adjoint de Wake Up Your Dreams, spécialiste dans l'organisation de séminaires pour entreprises françaises ou étrangères autour de la conduite sportive de voitures telles que Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi...



