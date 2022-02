Thibault BULABOIS

Ingénieur généraliste de formation, je contribue depuis plus de 10 ans à la maîtrise des risques en entreprise.



Fort d'une première expérience réussie en tant qu'auditeur externe IT et certifié CISA, j'ai rejoint en 2014 la Française des Jeux au sein des équipes d'audit interne.



Je suis aujourd'hui responsable de l'entité Risques & Contrôles, en charge des problématiques Risk Management et Contrôle interne sur le périmètre Groupe FDJ.



N'hésitez pas à me contacter, je serais ravi d'échanger avec vous.



Twitter : @tbulabois



Mes compétences :

ITGC

Informatique

Audit

Banque

Contrôle interne