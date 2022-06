Thibault DEPOUX

Ingénieur Icam, je suis une personne sociable, dynamique aux compétences multiples. La dimension humaine dans mon métier, ainsi qu'une présence de terrain et une composante managériale sont des points essentiels à mon épanouissement. J'ai développé et amélioré ma connaissance dans les énergies durables grâce à une formation spécialisée dans ce domaine en Irlande.



J'ai opéré dans des milieux variés (industrie, énergie, BTP, machines spéciales), d'abord en tant que Conducteur de travaux puis comme Contract Manager dont le rôle est de tracer, d'alerter le chef de projet des écarts contractuels, et de développer des outils de suivi et de reporting liés aux prestations contractuelles. J'ai également été le garant du suivi contractuel opérationnel d'un portefeuille de projets de plus de 40 M€ pendant 2 ans (gestion des claims, des demandes de travaux supplémentaires, suivi des événements, suivi financier, application de la loi 75 1334). J'étais alors l'interface entre le chef de projet, le Gestionnaire technique et des services transverses (Achats, Direction Juridique, contrôle de coûts).



Aujourd'hui, Site Manager chez NORDEX France, je travaille dans un secteur en accord avec mon éthique et mes valeurs : les énergies renouvelables. J'assure sur site le suivi des travaux pour des chantiers éoliens, du "premier coup de pelle" et pendant toute la phase infrastructures (BoP), jusqu'à la mise en service et à la première maintenance, en passant par le montage des éoliennes. Je contrôle la bonne exécution du projet, le respect du planning, de la qualité documentaire, le respect des standards de sécurité de NORDEX, commande les pièces manquantes et/ou endommagées pendant le montage, suis les écarts contractuels, négocie et valide les travaux supplémentaires, assure la communication avec l'ensembles des acteurs gravitant autour du projet (client, service de maintenance, sous traitants, élus locaux, exploitants agricoles), en travaillant main dans la main avec le chef de projet.



Voyages, échange, partage, découverte, pluridisciplinarité, développement durable... C'est dans cette voie que je souhaite poursuivre!



Mes compétences :

Access

Catia v5

Autocad

Solidworks

Ms project

Pack office

Matlab/Simulink