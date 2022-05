Quentin BALAYE

Dynamique et motivé, j'aime travailler au contact d'industriels innovants. Spécialisé dans la gestion de grands projets, j'apporte à mes clients une réelle valeur ajoutée en tant que consultant en phase avant-projet.



Innovation, énergie renouvelable et gestion énergétique intelligente sont les 3 clefs du succès des entreprises de demain.



Mes compétences :

Avant vente & projets en cours

Photovoltaïque et thermique

Gestion de projets

Bid Manager

photovoltaïque

chargé d'affaires

solaire

ingénieur

consultant

chargé de projet

Gestion de l'éclairage