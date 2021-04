Ingénieur en Génie des procédés pour l'énergie de l'IFP School (2017), une école internationale formant des ingénieurs de niveau Bac+5 à Bac+6 au traitement, à la transformation et au raffinage du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur procédés dans une raffinerie de Total, un leader mondial de l'industrie pétrolière et gazière. Mes rôles principaux sont le support technique aux opérations, l'optimisation économique de la production, l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental.



Egalement diplômé Ingénieur Chimiste de l'Ecole Nationale de Chimie de Rennes (E.N.S.C.R., 2016), spécialisé en génie des procédés pour l'environnement, j'aspire à mener une carrière dans une entreprise concernée par les problématiques environnementales. Les projets sur lesquels je travaille en raffinerie visent à réduire la consommation d'énergie et les émissions (CO2, SO2...).



Curieux, intéressé, passionné, et désireux de travailler en équipe, j'aime mettre mon savoir au service de la réussite du collectif. J'ai déjà eu l'occasion de travailler en mode projet au cours de ma carrière et de mon parcours universitaire. J'ai également acquis de l'expérience en design de procédés durant mes 2 ans chez TechnipFMC (projets sur l'amont & l'aval pétrolier).



Une mobilité internationale ne serait pas un problème pour moi.



Titulaire du permis de conduire B (complet).



Certificat Informatique et Internet (C2I)



Linked In : https://fr.linkedin.com/pub/thibault-lebouteiller

Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/thibault-lebouteiller_1



Mes compétences :

Procédés de raffinage et support aux opérations

Ingénierie des procédés, dimensionnement d'équipements et d'instruments

HAZOP

Inspection interne d'équipements industriels

Chimie des eaux, Traitement de l'eau

Traitement de l'air

Filtration membranaire





Lean management

Gestion de projet

Pilotage de l'activité

Travail en équipe

Microsoft Office