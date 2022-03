Thibault MAQUENHEM

Je suis directeur de projets au CTICM, le Centre Technique Industriel de la Construction métallique. J'ai notamment la charge du pilotage de projets multi-partenaires dans les domaines de l'analyse environnementale et de la construction durable, dans le but de promouvoir et valoriser les produits en acier ainsi que les acteurs de la filière.



Des compétences complémentaires : ingénierie, pilotage de projets, relation clients, management d'équipe



Mes compétences :

Relations clients

Pilotage de projets

Management d'équipe

Energie

Analyse environnementale & Construction Durable