Thibault MARTIN-PRÉVEL

Présent à Toulouse depuis 2011, OCCIDOM s'est donné pour mission d'offrir aux particuliers une meilleure qualité de vie dans leur quotidien en leur proposant des prestations de services à domicile irréprochables.



Un de nos objectifs majeurs est le recrutement d'intervenants de qualité, rigoureusement sélectionnés et formés. Seuls 2 à 3 % de nos candidats sont retenus en moyenne afin de vous garantir des prestations de haut niveau. Toutes nos femmes de ménage sont expérimentées et s'occupent de l'entretien de tous types d'habitations.



La Charte Qualité d'OCCIDOM a été établie pour renforcer la professionnalisation du secteur des services à la personne. Elle répond également aux propres valeurs de l'entreprise : Proximité, Qualité, Ecoute et Professionnalisme.



- Agence physique de proximité

- Responsable dédié et de proximité se déplaçant à domicile en cas de besoin

- Pas d'engagement de durée (résiliation avec un préavis de 15 jours seulement),

- Des prestations de services à planifier suivant vos besoins,

- Possibilité de déplacer une intervention, ou même de la suspendre temporairement

- Aucune démarche administrative,

- Pas de frais de dossier, ni de frais de résiliation,

- Un espace client sur notre site internet qui vous est dédié pour vous permettre de suivre le planning à tout moment.



Ces services sont devenus totalement accessibles grâce à la réduction fiscale de 50% pour tous.



Chaque année, OCCIDOM délivre à ses clients une attestation fiscale à joindre à la déclaration dimpôts. Celle-ci vous permet de bénéficier de la réduction / crédit dimpôts.



Vous n'avez rien de plus à payer. Notre tarif tient compte des salaires, congés payés et cotisations sociales des intervenant(e)s à domicile salarié(e)s de notre société (vous n'êtes donc pas employeur).



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Gestion

Vente

Management

création d'entreprise

franchise

bricolage

Direction générale

Communication

Contrôle de gestion

jardinage