Thibault PECQUET

En poste depuis 2014 au sein du groupe Carrefour, je suis en charge de la mise à disposition des données de ventes du groupe (pays intégrés et partenaires) à l'intention des principaux fournisseurs et négociateurs internationaux du groupe.



Doté d'un portefeuille de clients de 112 industriels du PGC et du non alimentaire (bazar, jouet, électroménager, téléphonie et informatique), j'accompagne également les partenaires de Carrefour dans leur datasharing, Cora-Match, Système U et Tesco.



Aujourd'hui, j'aspire à mettre mes compétences et connaissances au service d'un poste en marketing opérationnel (chef de produit, category manager).