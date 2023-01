Thibault SAMAIN

Manager IT transverse (jusqu'a 40 personnes) avec une expérience significative en maîtrise d'oeuvre générale (projets et TMA), qualification (recette et support technique), billing (build et run).

Spécialisé dans les SI d'opérateur Telecom.

Management de proximité, pragmatisme, agilité, collaboration métier sont mes atouts pour mener a bien des projets très ambitieux sur le contenu et les délais.



Mes compétences :

Manager IT

Système d'information

Direction des systèmes d'information