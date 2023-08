Thibaut BOURQUIN

Bonjour,



Diplômer de l'ETNA, j'ai consolidé mes compétences dans le développement Web par la programmation journalière sous Symfony 2, notamment grâce à l'alternance proposée dans cette école. Cela me permet aujourd'hui de bien appréhender la programmation web avec l'utilisation de différents frameworks que ce soit en PHP, Ruby ou bien Node.js et plus récemment Angular 2.



Extrêmement motivé, je me donne tous les moyens pour parvenir à mes fins.

Volonté et témérité sont des adjectifs qui me caractérisent bien.

Aguerri dans la programmation, j'ai quelques affinités avec le langage javascript même si du fait de mes expériences, je possède de meilleurs compétences en PHP.



Actuellement en poste chez Alten SO, je travaille pour un client de la télécommunication. J'ai en charge la maintenance et l'évolution de l'existant, ainsi que la création de nouveaux services ou outils interne. J'utilise quotidiennement le Python (appris sur le tas), le PHP, le javascript, Angular 2 (typescript), le PSQL, le tout sous environnement Linux.



Mes compétences :

C

PHP

C++

AngularJS

Développeur

Netbeans

JAVA

HTML

C #

CSS

visual studio 2012

Symfony2

JavaScript

Node.js

PostgreSQL

Python

Angular 2