Thibaut CHAMPETIER

Mes compétences techniques acquises durant ces 26 années me permettent de comprendre les problématiques dune production informatique et d'apporter des solutions adaptées.



Avec mon expérience en management, j'accompagne des équipes techniques dans la réussite de leur fonction et les organise au quotidien en collaboration avec les autres équipes tout en intégrant les changements qui peuvent s'opérer au sein de la DSI.



Mes expériences dans des environnements et secteurs variés, ma capacité d'analyse et mon relationnel sont autant d'atouts qui me permettent d'être rapidement opérationnel sur de nouvelles technologies ou sur de nouvelles problématiques qui ne feraient pas encore partie de mon catalogue de connaissances.



Mes compétences :

Management d'équipe (Planification, conflits)

Gestion de projet

Accompagnement au changement

Certification ITIL (Gestion du changement, des incidents)

Gestion de la production (Industrialisation)

Ordonnancement (VTOM, Control-M,Automator)

Scripting (PowerShell, VBScript, Batch, Shell, Perl)

Administration système (Windows, Linux, AD)

Gestion de flux

Supervision (Centreon)