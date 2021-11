Thibaut RABALLAND

Mes expériences m'ont fait découvrir les différents métiers de la Chimie, de la Finance, de l'Energie, du Transport et maintenant du Parking.



J'ai commencé ma carrière par la recette fonctionnelle et technique des systèmes d'information. Puis, mon expertise technique m’a naturellement positionné comme architecte solution sur des projets à forts risques de performance.



Je suis intervenu à travers mes expériences sur tous les aspects du cycle de vie de la création d'un système. Depuis la définition des systèmes, la conception technique et fonctionnelle jusqu'à l'amélioration des performances, l'automatisation et l'industrialisation des processus et le pilotage des tests.



Mes qualités humaines sont appréciées tant au niveau du contact client, du coaching des équipes que des formations techniques et méthodologiques que je dispense.



Actuellement, je suis, chez Parkeon, responsable de revue et de suivi des projets clés de la boîte, et suis responsable en particulier du programme StreetSmart de refonte en Microservices du BackOffice SAAS de Parkeon, adressant 4 000 clients et 250 000 machines connectées.



Architecte Système

---------------------------------------

- Architecture système et solution (système, back-end, GUI, infrastructure, production...)

- > Spécialités: WOA, REST, Microservices, NoSQL (Polyglot), Systèmes distribués, AWS

- Conception technique et fonctionnelle

- Intégration et déploiement continus

- Coaching et cadrage des équipes dev, graphistes, tests

- Analyses statistiques et techniques de production

- Expert automatisation et performances

- Gestion de la relation client

- Formation des collaborateurs



Mes compétences :

JavaScript

Conseil

Oracle

SQL

Conception technique

Formation

Conception fonctionnelle

Informatique