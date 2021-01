Evoluant depuis plus de vingt ans dans le secteur artisanal, Je porte un grand intérêt aux Métiers d'art tel que l'orfèvrerie, la gravure, la ciselure et la maroquinerie et j'aimerais avoir l'opportunité de travailler dans un de ces domaines.



Mes compétences : -Dessin, volume, outillage, gravure

-Logiciels: Artcam (autodesk), Autocad, Zbrush, CorelPainter, Illustrator Microsoft Office