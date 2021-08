Thierry BEAUREPAIRE

Je suis DISPONIBLE IMMEDIATEMENT à partir du 1/10/20.





Je recherche des missions de Pilotage de la Performance (Reporting, Planning, Budget et Analyse).



Depuis septembre 2010 donc déjà plus de 10 ans , j'ai décidé de créer ma propre société de consulting.



Je suis en mesure en tant que consultant indépendant de vous aider dans la réalisation de vos projets de pilotage de la performance en AMOA et MOE et de mise en oeuvre de logiciel de prévisions budgétaires/reporting BI et notamment sur l'offre Cognos Analytics V11 /IBM



J'ai choisis depuis 2012 de m'investir sur d'autres technologies innovantes et notamment le logiciel de "Business Performance Management" ANAPLAN et j'ai reçu la certification de l'éditeur qui dispose d'une nouvelle filiale en France.

La société ANAPLAN fait des taux de croissance à 2 chiffres en terme de CA et base installée !!!!.

Le cours de la société côté sur le NYSE a plus que doublé en 1 an.





Cette solution dans le "clouding" ou mode SAAS (développée par des anciens Manager Adaytum/Cognos/SAP) est très séduisante et permet de gagner du temps dans le développement de modèles de calcul de prévisions budgétaires, simulation et de reporting et ce comparé à la concurrence (SAP BFC, Cognos Planning, TM1, Hyperion Planning, BPCS, ESSBASE, BOARD ...) dans des projets en mode "Agile" et bien sur face à Excel.

Parmi les avantages de la solution :



- Flexibilité

- Puissance du moteur de calcul

- Technologie "sans effort" , pas d'installation , formation minimaliste

- Click and View

- Technologie multidimensionnelle

- Maintenance facilité

...



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes de ressources même ponctuelles par exemple pour des besoins de formation (je suis certifié "Datadock") dans le cadre de vos projets de Pilotage/Budget/Performance et formation aux outils BI/Planification budgétaire sur les technologies Cognos BI & EPM et Anaplan.



Je peux aussi vous aider également dans la réalisation de vos projets de formation BI & Plan