Thierry BELBOUCHE

Je suis le garant de l’application des mesures de prévention aussi bien en santé au travail (ergonomie, par exemple), qu’en sécurité (gestion des entreprises extérieures, risque chimique, …), qu’en environnement (maîtrise des rejets aqueux et atmosphériques) et des méthodes d’analyse des situations à risques et incidents relevés.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Coaching professionnel

Coordination SPS

Relations Organismes Officiels (IT, DREAL, Prefect

Santé au travail (ergonomie, pénibilité)