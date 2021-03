Thierry BIBARD

Consultant SAP Basis certifié, avec une expérience de 10 ans dans la gestion technique de systèmes SAP pour des clients grands compte d’IBM France. Je suis motivé par les postes et contextes multi-compétences, me permettant d’utiliser mes connaissances aussi bien dans les domaines techniques (OS, DB, SAP) que dans des aspects de coordination d’équipe, de gestion de projet, de relation client, ou encore de collaboration et support avec les équipes d’engagement et d’architecture.



Mes compétences :

Gestion de projet

Linux

Microsoft Windows Server

ITIL Foundation V3

AIX

Microsoft SQL Server

SAP

Oracle Database

MaxDB

HANA