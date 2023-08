Thierry BIOT

J'offre un support technique et réglementaire pour tous les aspects du développement clinique, de la production et de la qualité des vaccins et produits issus de la biotechnologie destinés à un usage vétérinaire. Mes clients sont les universités, les organisations caritatives promotrices du développement de vaccins destinés aux pays LMIC, les laboratoires de recherche, les start-ups et les laboratoires pharmaceutiques de santé animale, localisés sur plusieurs continents. Je suis également évaluateur pour la Commission Européenne dans le cadre du programme HORIZON.



J'établis avec vous la stratégie et les détails de tout le développement technique et réglementaire des vaccins et produits biotechnologiques vétérinaires, que ce soit les essais cliniques, la production industrielle de cellules, bactéries ou de virus, les tests de qualifications en cours de production ou de libération de lots, les tests d'épreuve, les validations, les transferts de production, etc. Je propose également une aide dans l'évaluation du respect des normes réglementaires et dans le développement de solutions techniques, l'écriture de rapport d'expertise et la formation technique ou réglementaire du développement et de l'enregistrement des vaccins vétérinaires.



Avant de créer Cantum Biosciences en 2011, jai travaillé plus de 20 ans dans diverses fonctions techniques et réglementaires en R&D des vaccins vétérinaires pour des laboratoires pharmaceutiques internationaux en Belgique et en UK.



Pendant 16 ans, j'ai été membre du Groupe de travail Biologique de la Fédération Internationale des Industries de Santé Animale (IFAH, appelé maintenant Health for Animals), influençant directement la législation technique et réglementaire des vaccins vétérinaires dans l'Union européenne et en international.



Je travaille à distance ou chez mes clients pour de courtes périodes, en anglais ou français; je dispose également de solides notions d'espagnol et de portugais que je continue de perfectionner.