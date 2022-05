Thierry VIOT

Vous recherchez un Directeur d'exploitation, un consultant pour une ouverture ou un repositionnement de votre établissement, j'ai l'expérience requise pour ce challenge.

Plus de 30 ans d'expérience dans la restauration, un parcours professionnel diversifié en salle, en cuisine et en sommellerie, en France et à l'étranger (Côte d'Ivoire).

j'ai dans ma carrière privilégié les défis intéressants ouverture, réorganisation et dynamisation de restaurant.

Libre géographiquement, je me tiens à votre disposition pour un poste où mon expérience vous semble utile.

Autonome et responsable, j'aime partager mon expérience avec mes collaborateurs, les aider et les accompagner dans leur épanouissement professionnel pour le bien de la clientèle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Cuisine

Management opérationnel

Restauration

Esprit d'équipe

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Sommellerie