Thierry BONNET

Projet professionnel: développer, organiser et optimiser des équipes pour obtenir un QCD optimal. (Qualité Couts Délais). Culture du résultat.



Mes compétences en milieux opérationnels (Projets) ou fonctionnels (Fonctions supports):

- Encadrement hiérarchique et opérationnel d'équipes

- Direction de services/département/division

- Gestion budgétaire

- Suivi de performance

- Ordonnancement,

- Pilotage de sociétés partenaires

- Support commercial

- Anglais: score TOEIC 915 (Mai 2014)

- ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (Avril, 2014)

- Certification Six Sigma Yellow Belt (Juillet 2014)







Mes compétences :

Encadrement

Gestion de projet

Télécommunication

Exploitation de réseau

Management

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion de ressources

Appels d'offres

Communication interne

Responsable programme

Chef de projet

Animation d'équipe

Entretien de recrutement

Achats de services

Entretiens individuels

Gestion budgétaire

Contrôle des coûts