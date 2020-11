Thierry CALDERON

Bonjour et bienvenue !

Marketing Management IO est la première agence certifiée en Inbound Marketing à La Réunion. Seul partenaire Hubspot Platinum des DOMTOM et dans les 3premières agences en France.

Notre mission : accompagner la transformation digitale des services ventes et marketing, en utilisant la méthodologie Inbound et les outils nécessaires à cette évolution (CRM, marketing automation).



Après 15 ans d' expériences en PME et Grands Groupes, dans des secteurs variés (CHR, GMS, GSS, B2B, Services de recrutements spécialisés, publicité Médias&Digital) - en France, au Mexique, en Espagne et dans l'Océan Indien (La Réunion) à des postes d'encadrement commercial, marketing et stratégie- , je me consacre aujourd'hui à mon activité de conseil marketing à la Réunion, notamment sur la stratégie digitale des entreprises réunionnaises. J'ai ainsi créé le premier cabinet conseil en inbound marketing sur l'île de la Réunion (974), certifié partenaire Hubspot.

J'accompagne les entreprises à générer plus de trafic sur leur site et à convertir cette audience en clients.



A bientôt :)



Thierry CALDERÓN

tcalderon@marketing-management.io



