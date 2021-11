Thierry CHALANCON

Issu d’une formation de technicien supérieur. Mes différents postes m’ont permis d’acquérir, à ce jour, des compétences techniques et en conduite de projets.



Commercial:

- Réalisation de devis,

- Suivi commercial client,



Ingénierie:

- Gestion de projets,

- Assistance au maître d’ouvrage,

- Rédaction de cahier des charges,

- Études de faisabilité, études d’avant-projet,

- Rédaction de documents d’analyse (spécifications fonctionnelles, spécifications détaillées, manuels opérateurs, manuels techniques),

- Rédaction de Spécifications Fonctionnelles BATCH (S88),

- Assistance clients sur choix et architecture matériel,



Réalisation:

- Gestion de projets,

- Rédaction de dossier de tests et recettes en plate-forme,

- Développement d’applications d’automatisme et de supervision,

- Mise en service et administration de réseaux industriels,







Mes compétences :

Deltav

Wonderware

Gestion de projets

Ingénierie

Automatisme