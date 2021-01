Auteur de l'ouvrage : "LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE LA SOUVERAINETÉ" / Thierry Charles / Editions L’Harmattan / Questions contemporaines / GÉOPOLITIQUE, RELATIONS INTERNATIONALES, DIPLOMATIE SCIENCES POLITIQUES / Juin 2015

Kundera proclame en 1967 que la frontière, donc la nationalité, est une blague. En 2014, l'exemple de la Crimée donne espoir à d'autres indépendantistes européens : la Vénitie, l'Écosse, la Sardaigne, la Catalogne... Au coeur de l'Europe, des lignes de partage héritées de l'Antiquité romaine et du Moyen Âge ressurgissent, tandis que d'anodines limites régionales se revendiquent en frontières nationales. Le principe de souveraineté reste un immense enjeu politique : il y va de la paix et de la stabilité du monde à plus ou moins long terme, c'est l'un des grands enjeux décisifs de notre siècle.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=47294



Auteur de l'ouvrage "L'INDUSTRIE EN CALE SÈCHE / Matière premières : de la gestion des flux aux rapports de force" (avril 2013 aux édiations l'Harmattan)

A force d'abnégation les gueules noires des siècles passés ont permis le développement industriel de notre pays. "Il faut rappeler aux nations croissantes qu'il n'y a point d'arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions (...) puisse grandir et s'élargir indéfiniment" (Paul Valery, 1931) Pour l'avenir de l'industrie, la crise des matières premières et de l'énergie est mère de toutes les batailles. Quant aux choix qui s'offrent à nous, ils doivent désormais être considérés comme des choix de civilisation.

(21 euros, 206 p., avril 2013) EAN : 9782336008684

EAN PDF : 9782296534162 EAN ePUB : 9782336663845

Voir http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40000



2011 : Auteur de l'ouvrage « PLAIDOYER POUR LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE » aux éditions L’Harmattan

« Les causes de déclin de l'industrie française, plus particulièrement des entreprises de sous-traitance, sont multiples : entreprises trop petites, insuffisance de fonds propres, difficultés d'accès au financement et au crédit, culture de l'innovation peu développée... La France nie aux PME et aux sous-traitants la place centrale qui est la leur dans l'enrichissement de notre économie et de nos territoires. Voici un coup de projecteur sur les problèmes de la sous-traitance industrielle… »



ISBN : 978-2-296-54929-6 • mai 2011 • 360 pages



http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=&no=34020



2009 : Auteur d'un ouvrage sur la réforme des délais de paiement...et chroniqueur dans le quotidien CFO-news : http://www.finyear.com/(« Réforme des délais de paiement et modernisation de l'économie, de l'intention aux actes ? », édition « Lignes de repères », Paris, septembre 2009, http://www.lignes-de-reperes.com/catalogue/modernisation-economie.htm



