Thierry CORNIER

Résumé des compétences:

Double compétence technique et humaine dans un environnement international. Dans l’industrie chimique SEVESO, sous Douane, certifiée ISO 14001, ISO 9001, SOX et Responsible Care.



Expériences professionnelles



Depuis Septembre 2006 LUBRIZOL France Rouen : Manager Logistique Industrielle



octobre 1999 – Septembre 2006 LUBRIZOL France Rouen

Responsable production Produits Finis



avril 1999 – octobre 1999 LUBRIZOL France Rouen

Core team member (responsable d’un module) pour le démarrage de SAP

Aspect Technique : connexion informatique entre les systèmes automatisés de production et SAP

Aspect Humain : Préparer les hommes aux changements et former les utilisateurs à l’utilisation de SAP



octobre 1995 – avril 1997 LUBRIZOL France Rouen

Technicien Amélioration Procédés Service Production

Rôle d’assistant ingénieur pour la définition et le démarrage d’une unité de mélange (Concept CIM Computer Integrated Manufacturing)

Mise en place d’un programme de réduction des ajustages des fabrications



mars 1992 – octobre 1995 LUBRIZOL France Rouen

Technicien Bureau d’études Electricité Instrumentation Automatismes

Gestion de projets, Formations

Réalisation d’un schéma directeur pour l’informatique industrielle



août 1990 – mars 1992 LUBRIZOL France Rouen

Technicien Méthodes

Analyses des dysfonctionnements, Formation des électriciens à l’informatique industrielle, réalisation de petits projets



mars 1988 – août 1990 LUBRIZOL France Rouen

Electricien de Maintenance

Dépannage, Formation des mécaniciens aux automatismes



décembre 1988 – mars 1989 CARNAUD KERPASS Offranville (76)

Electricien de Maintenance

Dépannage en milieu stérile et Analyse des pannes



Formations avril 1997 - avril 1999 CESI Normandie Mont Saint Aignan

Ingénieur en Gestion Industrielle



1998 ECOLE DE LANGUE Dublin

Ecole de langue anglaise



1995 LUBRIZOL Rouen

Leadership (formation à l’encadrement)



1990 CNAM Rouen

Cycle A Informatique Générale



1987 Lycée Technique Pablo Neruda Dieppe

BTS Electrotechnique



1985 Lycée Technique Pablo Neruda Dieppe

Bac Electrotechnique F3



Mes compétences :

Anglais

Automatisme

Douane

International

Iso 14001

ISO 9001

Logistique

Manager

Production

Seveso

SOX

Technique